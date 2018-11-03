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Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 81-71 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 81-71 yendi.
 
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde ilk galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 3. yenilgisini yaşadı.
 
Karşılaşmaya Marei'nin pota altından, Tayfun Erülkü'nün ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka karşısında Webster ve Auguste'la basketler bulan Galatasaray, 5. dakikayı 12-9 üstün geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Webster'ın arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.
 
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray karşısında Henry ve Gailius'un dış atışlarıyla sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada öne geçti: 34-35. Çabuk toparlanan ve pota altından bulduğu sayılarla 12-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada farkı çift hanelere (46-35) çıkardı. Farkı açan Galatasaray, soyunma odasına 51-38 üstün gitti.
 
İkinci yarıda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Galatasaray, Hayes ve Auguste'un ürettiği sayılarla 27. dakikada farkı 16'ya (61-45) çıkardı. Erol Can Çinko'nun üç sayılık basketiyle 29. dakikada farkı 20 sayıya (67-47) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna da 67-51 üstün girdi.
 
Son çeyrekte Berk İbrahim Uğurlu ve Marei'nin sayılarıyla Pınar Karşıyaka farkı azaltsa da Auguste, Göksenin Köksal ve Webster'ın basketleriyle üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 81-71 galip ayrıldı.

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