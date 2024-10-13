Galatasaray galibiyeti unuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, TOFAŞ'ı konuk etti.

Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçı TOFAŞ, 80-76 kazandı.

Bu sonuçla TOFAŞ lige 2'de 2 yaparak başlarken Galatasaray ise sezona 2'de 0 ile girdi.

Galatasaray'da Göksenin Köksal 14 sayı – 2 ribaund, Otis Livingston 18 sayı – 4 asist, Will Cummings 10 sayı – 5 ribaund, Angel Delgado 10 sayı – 13 ribaund, Ebuka Izundu 8 sayı – 6 ribaund, Sadık Emir Kabaca 4 sayı – 9 ribaund ile oynadı.

TOFAŞ'ta Marcquise Reed 20 sayı – 8 ribaund – 2 asist ile öne çıkarken Yiğitcan Saybir 10 sayı – 6 ribaund, Uros Trifunovic 8, Tolga Geçim ve Demircan Demir 6, Trevor Thompson 9 sayı – 11 ribaund, JJ O'Brien 10 ayı – 3 ribaund ile mücadele etti.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 22-24

2. çeyrek: 45-43

3. çeyrek: 59-63

4. çeyrek: 76-80