Galatasaray galibiyeti unuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, TOFAŞ'ı konuk etti.
Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçı TOFAŞ, 80-76 kazandı.
Bu sonuçla TOFAŞ lige 2'de 2 yaparak başlarken Galatasaray ise sezona 2'de 0 ile girdi.
Galatasaray'da Göksenin Köksal 14 sayı – 2 ribaund, Otis Livingston 18 sayı – 4 asist, Will Cummings 10 sayı – 5 ribaund, Angel Delgado 10 sayı – 13 ribaund, Ebuka Izundu 8 sayı – 6 ribaund, Sadık Emir Kabaca 4 sayı – 9 ribaund ile oynadı.
TOFAŞ'ta Marcquise Reed 20 sayı – 8 ribaund – 2 asist ile öne çıkarken Yiğitcan Saybir 10 sayı – 6 ribaund, Uros Trifunovic 8, Tolga Geçim ve Demircan Demir 6, Trevor Thompson 9 sayı – 11 ribaund, JJ O'Brien 10 ayı – 3 ribaund ile mücadele etti.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 22-24
2. çeyrek: 45-43
3. çeyrek: 59-63
4. çeyrek: 76-80