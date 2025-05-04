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Spor

Galatasaray galibiyetini kutlamıştı! Görevinden istifa etti

Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın galibiyetini kutlayan Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız, görevinden istifa etti.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Galatasaray galibiyetini kutlamıştı! Görevinden istifa etti
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Süper Lig'de Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Galatasaray'ın galibiyetini kutlayan Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız, görevinden istifa etti.

Sivasspor'dan yapılan resmi duyuru şu şekilde;

Dün akşam oynanan Galatasaray – Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.

Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız.

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