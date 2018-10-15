Galatasaray Garry Rodrigues'i satıp yerine Lei Wu'yu transfer edecek

Bir yandan UEFA ile uğraşan Galatasaray, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. FFP nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Cim Bom, transfer yapabilmek için bir yıldızını göndermek zorunda. Bu isimlerin başında ise Garry Rodrigues geliyor. Yıldız oyuncuyu Valencia, Villarreal ve Newcastle United, kadrosuna katmak istiyor. Cim Bom, ocak ayında Garry’yi bu takımlardan birine satarsa yerini dolduracak ismi ise Çin’de buldu.

24 MAÇTA 23 GOL ATTI

Teknik direktör Fatih Terim’in Garry Rodrigues’in yerine düşündüğü oyuncu ise Çin’de fırtınalar estiren Lei Wu. Nagatomo’yu kadrosuna katarak Japonya’da ününü arttıran Galatasaray, Wu’nun transferiyle de Çin piyasasına açılmayı planlıyor. Bu sezon çıktığı 24 maçta 23 gol, 9 asistlik performans sergileyen oyuncunun bonservisi 2 milyon euro. Cim Bom, Garry’yi satarak hem forvet transferini halledecek hem de yıldız oyuncunun Çinli ile yerini dolduracak.

(Güneş)