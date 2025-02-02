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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı! İşte dikkat çeken transfer detayı

Galatasaray, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu duyurdu. Jakobs ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almazken; Victor Nelsson'un muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kadroda yer almadığı açıklandı. İşte detaylar...

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 17:33 - Güncelleme:
Galatasaray, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı! İşte dikkat çeken transfer detayı
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Galatasaray, Victor Nelsson'un transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep FK kafilesinde yer almayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanında transfer ihtimali bulunan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."

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