7 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu duyurdu! Osimhen ve Icardi listede yer almadı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu.

7 Ağustos 2025 Perşembe 16:16
Galatasaray, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu duyurdu! Osimhen ve Icardi listede yer almadı
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Gaziantep maçı öncesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Kaleci: Günay Güvenç, Jankat yılmaz

Defans: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakçı,

Orta saha: Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina

Forvet: Ahmed Kutucu

EKSİKLER

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata, Derrick Köhn, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson

