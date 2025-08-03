Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanmaya başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, 19 Yaş Altı Takımı'yla oynanan maçla sona erdi.
Galatasaray, 5 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.