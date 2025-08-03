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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanmaya başladı

Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına başladı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanmaya başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, 19 Yaş Altı Takımı'yla oynanan maçla sona erdi.

Galatasaray, 5 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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