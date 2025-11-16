İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor'u devirdi
Spor

Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor'u devirdi

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. hafta maçında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA16 Kasım 2025 Pazar 16:40 - Güncelleme:
Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor'u devirdi
ABONE OL

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)

Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12

Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Gaziantep Gençlikspor
  • efeler ligi

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.