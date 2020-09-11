Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'leri! Arda Turan oyunuyor mu?

11 Eylül 2020 Cuma 15:48 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:48

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'leri muhtemel olarak belirlendi. Sarı Kırmızılı takımın taraftarları Arda Turan'ın Galatasaray-Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağını merak ediyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını da merak ediyor. İşte Galatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'leri ve merak edilen detaylar...

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği kadroyu büyük oranda belirledi.

ARDA TURAN OYNUYOR MU?

67 yaşındaki teknik adamın, Arda Turan'ı forvet arkasında, Donk'u ise ön liberoda oynatması bekleniyor.

Henüz hazır olmayan yeni transfer Etebo ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Fatih, Luyindama, Marcao, Omar, Donk, Belhanda, Saracchi, Feghouli, Emre, Arda Turan, Falcao.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray Gaziantep FK maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İlker Takpak. Mücadelede 4. hakem ise Turgut Doman olacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

20.00'da başlayacak Galatasaray Gaziantep FK maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

2020 2021 GALATASARAY TRANSFERLERİ

Fatih Terim liderliğindeki Galatasaray, bu sezon kadrosuna Peter Etabo, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig'i 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, Galatasaray ile yaptığı ilk maçı 2-0 kaybetmiş, ikinci yarıdaki karşılaşmada da 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray karşısında kazanarak sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen kırmızı-siyahlılar, kadrosuna önemli isimleri katarak güç kazandı.

Kadrosunu kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Enver Cenk Şahin, Zvonimir Kozulj ve Andre Felipe ile güçlendiren Gaziantep temsilcisi, kiralık oynayan Alexandru Maxim, Furkan Soyalp ve Muhammet Demir'i de takımda tutmayı başardı. Gaziantep FK, geçen yılki kadrosundan sadece Kayode'yi kaybetti.