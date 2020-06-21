21 Haziran 2020 Pazar 13:01 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 13:01

Galatasaray bugün sahasında Gaziantep ile karşılaşacak. Son maçta yaşadıkları sakatlık nedeniyle sezonu kapatan kaleci Muslera ve Andone, tedavisine devam edilen Marcao ile cezalılar Adem Büyük ve Donk kadroda yer alamayacak.

LINNES'İN DÖNÜŞÜ

Fatih Terim, Rize deplasmanında performansından memnun kalmadığı Saracchi yerine bugün Linnes’e görev vermeyi düşünüyor

MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNE

Tedavisi evinde devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, Gaziantep maçına gitmek istediği öğrenildi. Mustafa Cengiz, yakın zaman içerisinde önce beyin, sonra da mide ameliyatı geçirmişti.

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Galatasaray - Gaziantep maçını beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.



MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Linnes, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, M. Erdem, Oğuz, Maxim, Güray, Muhammet, Kayode, Sousa