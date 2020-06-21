Galatasaray bugün sahasında Gaziantep ile karşılaşacak. Son maçta yaşadıkları sakatlık nedeniyle sezonu kapatan kaleci Muslera ve Andone, tedavisine devam edilen Marcao ile cezalılar Adem Büyük ve Donk kadroda yer alamayacak.
LINNES'İN DÖNÜŞÜ
Fatih Terim, Rize deplasmanında performansından memnun kalmadığı Saracchi yerine bugün Linnes’e görev vermeyi düşünüyor
MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNE
Tedavisi evinde devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, Gaziantep maçına gitmek istediği öğrenildi. Mustafa Cengiz, yakın zaman içerisinde önce beyin, sonra da mide ameliyatı geçirmişti.
GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türk Telekom Stadyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Galatasaray - Gaziantep maçını beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Mariano, Lemina, Ahmet, Linnes, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Gaziantep FK: Günay, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, M. Erdem, Oğuz, Maxim, Güray, Muhammet, Kayode, Sousa