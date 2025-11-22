İSTANBUL 22°C / 13°C
  • Galatasaray, Gençlerbirliği maçına 4 değişiklikle çıktı
Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına 4 değişiklikle çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kocaelispor maçının 11'ine göre Gençlerbirliği müsabakasında 4 değişiklik yaptı.

İHA22 Kasım 2025 Cumartesi 20:32 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli maçlar için verilen aradan önce son oynadıkları Kocaelispor müsabakasının 11'ine göre Ankara ekibi karşısında 4 değişiklikle başladı. Buruk; Uğurcan Çakır Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yerine Günay Güvenç, Kazım Karataş, Gabril Sara ve Roland Sallai'ye görev verdi.

EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da bahis soruşturması kapsamında aldıkları hak mahrumiyeti cezasından dolayı kadroda bulunmuyor.

GÜNAY GÜVENÇ 12 MAÇ SONRA 11'DE

Teknik Direktör Okan Buruk, kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Bu sezon Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyen Güvenç, 8'i lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 maç sonra 11'de görev aldı.

KAZIM KARATAŞ, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA 655 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'da sol bekte Kazımcan Karataş, 11'de başladı. Sarı-kırmızılılarla son olarak 6 Şubat 2024 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bandırmaspor maçında forma giyen Karataş, o sezonun devamında MKE Ankaragücü'nde, 2024-2025 sezonunda da Rus ekibi FC Orenburg'da kiralık oynadı. 22 yaşındaki futbolcu böylece Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 655 gün sonra resmi maçlarda sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı. Kazımcan Karataş, bu sezon ayrıca Kayserispor ve Göztepe müsabakalarında da yedek kulübesinde beklemişti.

