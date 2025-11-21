İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Gençlerbirliği sınavına hazır
Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği sınavına hazır

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

AA21 Kasım 2025 Cuma 20:14 - Güncelleme:
Galatasaray, Gençlerbirliği sınavına hazır
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Kas zedelenmesi yaşayan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, günü tedaviyle geçirdi. Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam ederken, Victor Osimhen tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın RAMS Park'ta saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.