Galatasaray Gençleri rahat geçti

01 Mart 2020 Pazar21:00 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 21:00

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 3. dakikada Ryan Donk ile 34 ve 69'da Radamel Falcao kaydetti.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Süper Lig'de 8 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı ve Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Karşılaşma öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi. Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti. Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı. Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.