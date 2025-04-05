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Spor

Galatasaray geriden gelip kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'u 88-81 yendi.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Galatasaray geriden gelip kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Semt 77 Yalovaspor'u 88-81 yendi.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Semt 77 Yalovaspor: Nichols 19, Sherfield 26, Ege Özçelik 9, Krampelj 5, Griffin 4, McConico 5, Peterka, Johnson 10, Yiğit Onan 3, Kadir Bayram

Galatasaray: Izundu 10, Palmer 11, Wallace 3, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca 5, Young 5, Cummings 25, Blumbergs 9, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 14, Gray 4

1. Periyot: 17-13

Devre: 38-29

3. Periyot: 59-58

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