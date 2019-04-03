Galatasaray, Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta devre arası hazırlık kampına dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer olmak üzere.

Asistanaliz'de yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için mutlu sona yakın.

27 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla 8 maçta 210 dakika forma giyip, 1 asist yaptı. Gökhan Töre daha sonra ikinci yarı hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmeyip, kadro dışı bırakılmıştı. Töre, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.