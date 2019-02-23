Galatasaray Gomis'i mumla arıyor

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor. Fransız yıldız, Sarı- Kırmızılı forma altında attığı gollerle büyük bir iz bıraktı.

Gomis, 34 Süper Lig maçında 29 gole imza attı. Attığı gollerle takımını şampiyonluğ taşıdı. Krallık tacını takarak ülkemizden ayrıldı.

EN SKORER GOLCÜ EREN!

Galatasaray onun yokluğunu çok aradı. Eren ve Sinan istenilen katkıyı veremedi. Eren Derdiyok, Gomis'in gidişi sonrasında Süper Lig'de 6 kez fileleri havalandırdı.

SİNAN GÜMÜŞ 4'TE KALDI

Taraftarın hemen hemen her maçta eleştirdiği Sinan Gümüş ise Fransız yıldızın gidişi sonrasında sadece 4 gol attı. Eren ve Sinan ikilisi, Gomis takımdan ayrıldıktan sonra sadece 10 gole imza atabildi.

SADECE TRABZON'A GOL ATTI

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Diagne, G.Saray'la ligde tek golünü Trabzon'a karşı atarken Mitroglou ise siftah yapamadı. Gomis, G.Saray ile bu sezon 1 lig maçına çıkmış ve Al Hilal'e gitmişti.

(Takvim)