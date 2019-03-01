Galatasaray Gonçalo Cardoso'yu istedi Watford ve İnter devreye girdi

TM Dijital Haber Merkezi

Genç ve yetenekli futbolcuları kadroya kazandırmak için scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışan, Türkiye ve Avrupa’da ekibiyle beraber kamp kuran Fatih Terim’e Boavista’da oynayan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Gonçalo Cardoso önerildi.

GALATASARAY TALİP OLDU WATFORD VE İNTER BOŞ DURMADI

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Marcao transferi sebebiyle Portekiz futbolunu daha dikkatli takip eden Galatasaray scout ekibinin Cardoso’ya talip olduğu öğrenilirken, yetenekli savunma oyuncusunu İngiltere’den Watford ve Serie A devi İnter'in de radarına alması Gonçalo Cardoso transferi zora soktu. Futbola Panafiel alt yapısında başlayan ve sezon başında Boavista’ya transfer olan Cardoso 1,89’luk boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkarken, Portekizli teknik adam Lito Vidigal’in oyuncuya sürekli olarak şans vermesi Cadroso’nun gelişimine bir hayli katkı sağlıyor.

Transfermarkt’ın verilerine göre 3 milyon euro’luk piyasası bulunan Goncalo Cardoso, İnter için Milan Skriniar ve Stefan de Vrij’ın alternatifi olarak düşünülüyor.