13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3572
  • 6,0933
  • 225.075
  • 104.097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Gonçalo Cardoso'yu istedi Watford ve İnter devreye girdi

Galatasaray Gonçalo Cardoso'yu istedi Watford ve İnter devreye girdi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Genç ve yetenekli futbolcuları kadroya kazandırmak için scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışan, Türkiye ve Avrupa’da ekibiyle beraber kamp kuran Fatih Terim’e Boavista’da oynayan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Gonçalo Cardoso önerildi.
 
GALATASARAY TALİP OLDU WATFORD VE İNTER BOŞ DURMADI
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Marcao transferi sebebiyle Portekiz futbolunu daha dikkatli takip eden Galatasaray scout ekibinin Cardoso’ya talip olduğu öğrenilirken, yetenekli savunma oyuncusunu İngiltere’den Watford ve Serie A devi İnter'in de radarına alması Gonçalo Cardoso transferi zora soktu. Futbola Panafiel alt yapısında başlayan ve sezon başında Boavista’ya transfer olan Cardoso 1,89’luk boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkarken, Portekizli teknik adam Lito Vidigal’in oyuncuya sürekli olarak şans vermesi Cadroso’nun gelişimine bir hayli katkı sağlıyor.
 
Transfermarkt’ın verilerine göre 3 milyon euro’luk piyasası bulunan Goncalo Cardoso, İnter için Milan Skriniar ve Stefan de Vrij’ın alternatifi olarak düşünülüyor.

''Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

MSB açıkladı: Celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

MSB açıkladı: Celp tarihlerinde değişiklik yapıldı

Bakan Soylu açıkladı: 350 terörist geri döndü

Bakan Soylu açıkladı: 350 terörist geri döndü

On binlerce kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

On binlerce kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

ABD'den Güney Çin Denizi çıkışı

Rusya duyurdu: S-500'ler yakında hizmete giriyor

Rusya duyurdu: S-500'ler yakında hizmete giriyor

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'

İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı

İtalyanlar Türk fındığına savaş açtı
 

POPÜLER HABERLER

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

Medya 28 Şubat’ta darbeye bizzat iştirak etti

Medya 28 Şubat’ta darbeye bizzat iştirak etti

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

Milli sporcu Şahika Ercümen'den beyaz kıta Antarktika'da anlamlı dalış

Milli sporcu Şahika Ercümen'den beyaz kıta Antarktika'da anlamlı dalış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA