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Galatasaray gözdesi Demba Ba'dan transfer açıklaması

Devre arasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın bu mevkii için düşündüğü isimlerden olan Demba Ba, yayıncı kuruluşa flaş bir açıklama yaptı.

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Senegalli forvet, transfer süreciyle ilgili soruyu "Çok az daha bekleyin" diye cevapladı. Çin 1. Lig ekiplerinden Shanghai Greenland Shenhua forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
Süper Ligi ve Türk futbolunu yakından tanıdığı için Demba Ba'yı öncelikli forvet adayı olarak düşünen sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Transferin Fatih Terim'in onay vermesi halinde resmiyet kazanması bekleniyor.
 
Demba Ba'ya 6 ay karşılığında ödenmesi planlanan ücret ise 1 milyon 400 bin Euro civarında olacak.
 
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 karşılaşmada şans bulurken, 7 gol attı, bir de asist yaptı.
 
33 yaşındaki yıldız futbolcu 2014-2015 sezonunda ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında toplam 1.5 sezon top koşturduğu Beşiktaş'ta 46 maçta 28 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.
 

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