  • Spor
Spor

Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Galatasaray Daikin, mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle tamamladı.

21 Aralık 2025 Pazar 19:15
Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

Süre: 110 dakika

