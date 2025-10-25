Galatasaray, Göztepe maçına hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, ligin 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak.