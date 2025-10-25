İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Galatasaray, Göztepe maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 17:31
Galatasaray, Göztepe maçına hazır
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, ligin 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak.

