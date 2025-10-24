İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

24 Ekim 2025 Cuma 18:43
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda topa sahip olma organizasyonuyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
