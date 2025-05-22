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Spor

Galatasaray, Göztepe mesaisinde

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdürdü.

IHA22 Mayıs 2025 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
Galatasaray, Göztepe mesaisinde
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular, iki yarı sahada hücum organizasyonlarıyla çalışma yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Göztepe karşılaşmasının taktiği çalışıldı.

Antrenmanda tedavisi devam Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, takımdan ayrı çalıştı.

İdman öncesinde Macar futbolcu Roland Sallai'nin doğum günü kutlandı. Sallai, pasta kesiminin ardından tebrikleri kabul etti.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e hareket edecek.

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