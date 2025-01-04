Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan lider Galatasaray, sezonun flaş takımlarından biri olan Göztepe'yi konuk ederek ligin ikinci yarısına başlıyor. Cim-Bom, İzmir ekibini mağlup ederek bu sezon yenilmezlik serisini 21 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bu sezon en son İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Sarı-Kırmızılılar, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda henüz yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, 14'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 müsabakada, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan'da tek eksik, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi. Cim-Bom'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.