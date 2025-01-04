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Spor

Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor: Hedef 21 maçlık seri

Süper Lig'de ilk devreyi zirvede tamamlayan Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Göztepe'yi konuk ediyor. İzmir temsilcisini mağlup ederek yenilmezlik serisini 21 maça çıkarmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılı ekipte tek eksik, sezonu kapatan Mauro Icardi. C

Akşam Gazetesi4 Ocak 2025 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor: Hedef 21 maçlık seri
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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atan lider Galatasaray, sezonun flaş takımlarından biri olan Göztepe'yi konuk ederek ligin ikinci yarısına başlıyor. Cim-Bom, İzmir ekibini mağlup ederek bu sezon yenilmezlik serisini 21 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bu sezon en son İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Sarı-Kırmızılılar, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda henüz yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, 14'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 20 müsabakada, 15 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan'da tek eksik, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi. Cim-Bom'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper, Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

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