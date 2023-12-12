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Spor

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

Şampiyonlar Ligi A Grubunun son maçında Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk oluyor. Cimbom'un gruptan kaçıncı sırada çıkacağı ise bu maça ve Manchester United-Bayern Münih maçına bağlı. İşte o ihtimaller...

12 Aralık 2023 Salı 22:39 - Güncelleme:
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubunun son maçında Kopenhag karşısına çıkıyor. Bugün TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Kritik maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Sarı kırmızılıların gruptan çıkıp çıkamayacağı ise merak konusu. Galatasaray'ın nasıl çıkacağını Star Gazetesi olarak derledik.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR? İŞTE YANITI

CİMBOM KAZANMASI HALİNDE

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

BERABERE KALIRSA

Sarı kırmızılı ekip, Danimarka ekibi karşısında berabere kalırsa son 16'ya adını yazdıran taraf Kopenhag olacak. Manchester United'da puan kaybederse Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Manchester United kazanırsa, İngiliz temsilcisi Bayern Münih ile bir üst tura yükselecek. Kopenhag Avrupa Ligi'ne giderken, Galatasaray ise Avrupa defterini kapatacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında önce ikili averaja bakılsa da deplasman golü kuralı yok. Bu yüzden genel averajda Kopenhag temsilcimizden bir gol daha avantajlı durumda

MAĞLUP OLMASI DURUMUNDA

Galatasaray, mağlup olması durumunda Manchester United maçını bekleyecek. Kırmızı Şeytanlar da mağlup olursa, temsilcimiz Avrupa Ligine düşecek. İngiliz temsilcisi puan kazanırsa, Galatasaray'ın Avrupa serüveni sona erecek.

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