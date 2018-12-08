Galatasaray GS Rizespor maçı şifresiz mi izlenecek GS Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta şifresiz canlı yayın veren kanallar hangileri

Galatasaray Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? GS Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler'i kimler? Galatasaray GS Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? soruların yanıtları merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda topladığı 24 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonrasında aldığı 10 puanla son basamakta yer alıyor. Galatasaray ile Çaykur Rizespor oynayacak maçla birlikte Süper Lig’de 35. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 23’e 5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray sahadan 23 kez galip ayrılırken, Rizespor ise rakibini 5 kez yenebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılıların 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verdi. Türkiye Kupası'nda genç kadro ile Keçiörengücü'nü mağlup eden Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig'e dönüyor. Galatasaray'da bu önemli maç öncesi eksik ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Ayrıca Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın da cezası sürüyor. Galatasaray GS Rizespor maçı skoru özeti ve sonuçları ile ilgili son dakika haberler yeni gelişmeler star.com.tr'de.



Galatasaray, bu yıl Süper Lig’e dönen Çaykur Rizespor ile Türk Telekom Stadyumu’nda iki yıl sonra rakip olacak. 17 Eylül 2016'da İstanbul’da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı. O sezonun ikinci yarısında 18 Şubat 2017’de Rize’de oynanan müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.



Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?



Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda topladığı 24 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi sonrasında aldığı 10 puanla son basamakta yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray



Muslera

Mariano

Maicon

Ahmet

Ozan

Nagatomo

Selçuk

Feghouli

Rodrigues

Onyekuru

Eren



Rizespor



Gökhan

Brabec

Saadane

Mehmet

Koray

Abdullah

Robin

Boldrin

Umar

Samudio

Muric



Son 6 haftada 1 galibiyet



Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan ve 8 haftada 6 galibiyet çıkaran Galatasaray, daha sonra oynadığı 6 haftada sadece 1 kez kazanabildi. Bu süreçte deplasmanda Kayserispor’u yenen sarı-kırmızılılar, Bursaspor, Fenerbahçe ve A. Konyaspor ile berabere kalırken, E. Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’a ise mağlup oldu.

Evinde 3 maçtır kazanamıyor



Süper Lig’de geçtiğimiz sezon evinde sadece 1 kez berabere kalan Galatasaray, bu sezon ise ligde 14 hafta geçmesine rağmen 3 kez beraberlik aldı. Ligde sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar bu seriyi Rizespor karşısında bitirmek istiyor.



Galatasaray’da 7 eksik



Galatasaray’da Serdar Aziz, Badou Ndiaye ve Ryan Donk kırmızı kart cezasından, Fernando da sarı kart cezasından dolayı bu akşamki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş’ün sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Fenerbahçe derbisinden aldığı cezalar sürüyor.





Ozan Kabak sınırda



Çaykur Rizespor maçı öncesinde Galatasaray’da 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Ozan Kabak, Rizespor karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak M. Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.



İki takım arasındaki istatistikler



Galatasaray ile Rizepor, Süper Lig'de 34 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların sadece beşinde yenildi.

Galatasaray ile Rizespor'un Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın beşi beraberlikle sonuçlandı. Bu eşleşmede bundan önceki 26 karşılaşmanın sadece biri berabere bitmişti. Galatasaray, Süper Lig'de Rizespor ile oynadığı 34 maçın 32'sinde ve son 26 maçta rakibine gol atmayı başardı. Sarı kırmızılıların bu fikstürde gol atamadığı son maç 16 Mayıs 1987'de oynandı.



Süper Lig'de evinde oynadığı son 26 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu alanda ligde devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi. Buna karşılık, iç sahadaki son üç maçında berabere kalan sarı kırmızılılar, en son Mart-Nisan 2011'de evinde daha uzun bir kazanamama serisi yaşamıştı.

Rizespor bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en az puan toplayan üç takımdan biri. Rizespor aynı zamanda bu sezon BB Erzurumspor ile birlikte ligde deplasman galibiyeti olmayan iki ekipten biri. Rizespor bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Karadeniz ekibi, ligde öne geçtiği yedi karşılaşmanın sadece birini kazanabildi.



Süper Lig'de dış sahada 35 maçtır kalesini gole kapatamayan Rizespor, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre gol yediği serisini yaşıyor. Bu, aynı zamanda Süper Lig tarihinde deplasmandaki en uzun beşinci gol yeme serisi.



Galatasaray'ın ligde evinde attığı son yedi golün tamamı farklı oyunculardan geldi: Garry Rodrigues, Serdar Aziz, Maicon, Eren Derdiyok, Ryan Donk, Martin Linnes, Uğur Demirok.



Rizespor'un Süper Lig'de attığı son üç golde de Aminu Umar'ın katkısı var. Okan Buruk, teknik direktör olarak Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaştığı yedi maçın tamamını kaybetti.



Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde



Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu kulvarda 200. galibiyetini elde edecek. Galatasaray, Terim idaresinde çıktığı 307 lig maçından 199 galibiyet, 68 beraberlik, 40 mağlubiyetle ayrıldı - Deneyimli çalıştırıcı, ligde üst üste en çok şampiyon olan ve en fazla şampiyonluğu bulunan teknik adam unvanlarını elinde bulunduruyor



Spor Toto Süper Lig'e bu akşam sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.



Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.



Takımın başında olmayacak



Fatih Terim, cezası nedeniyle bu akşamki müsabakada takımının başında bulunamayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.



Galatasaray'da 17 kupa kazandı



Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

- Cezalı ve sakatlar



Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamayacak.



Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak.



Atiker Konyaspor ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek.



Futbolculardan Fernando ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.



- Ozan Kabak ceza sınırında



Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Genç futbolcu, maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.



- Son 6 maçta tek galibiyet



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.



Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.



- Sahasında 26 maçtır yenilmiyor



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.



Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.



Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray ile Çaykur Rizespor 35. randevuda



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 34 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 6 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verebildi.



İki takım arasında 2016-2017 sezonunda yapılan son lig maçlarında Galatasaray, İstanbul'da 2-0 kazandı, Rize'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.







- Galatasaray galip gelmekte zorlanıyor



Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda galip gelmekte zorlanıyor.



Ligde rakibiyle yaptığı son 8 maçtan sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 5 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.



- Rizespor deplasmanda 1 kez kazandı



Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.



İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 17 kez karşılaştı, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.



İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 42 golüne, Rizespor 11 golle karşılık verdi.



Galatasaray, İstanbul'daki 17 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.



- Farklı skorlar



Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.



Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 34 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.