İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2025 Perşembe / 22 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2849
  • EURO
    46,8168
  • ALTIN
    4296.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, günü tek antrenmanla tamamladı
Spor

Galatasaray, günü tek antrenmanla tamamladı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 15:38 - Güncelleme:
Galatasaray, günü tek antrenmanla tamamladı
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, günü tek antrenmanla geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, günü çift kale maçla tamamladı.

Sağlık ekibi kontrolünde bireysel antrenmanlarına devam eden Mauro Icardi, kendisine hazırlanan program dahilinde takımla birlikte ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasında yer aldı. Arjantinli futbolcu daha sonra fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel programını sürdürdü.

Galatasaray, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.