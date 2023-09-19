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Spor

Galatasaray, Kopenhag maçına hazır

Galatasaray, Kopenhag ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını bitirdi.

19 Eylül 2023 Salı 20:45 - Güncelleme:
Galatasaray, Kopenhag maçına hazır
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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

ANTRENMAN TAM KADRO

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleri, çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Kopenhag maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Antrenman tam kadro halinde gerçekleştirildi.

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