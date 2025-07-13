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Spor

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi! Transfer için yeni hamle yolda

Transferde önceliği Victor Osimhen'e veren Galatasaray milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi. Sarı kırmızılı ekip, 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euroluk teklifi revize ederek Inter ile yeniden görüşecek. İşte detaylar...

AKŞAM13 Temmuz 2025 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi! Transfer için yeni hamle yolda
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Transferde önceliği Victor Osimhen'e veren Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de bir yandan çalışmalarını sürdürüyor. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Çalhanoğlu için yeni bir hamlede bulunacak. Inter, 31 yaşındaki oyuncunun kadrodaki yeriyle ilgili henüz net bir karar vermiş değil.

Inter'in 30 milyon euro istediği belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye şampiyonu, resmi bir teklifle yalnızca geçen hafta devreye girdi. Ve görünen o ki Galatasaray'ın teklifi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Yaklaşık 15 milyon euro civarında bir bedel önerildi. Bu Inter'in Çalhanoğlu için biçtiği değerin oldukça altında kaldı. Bu nedenle Inter Milan, şimdilik Çalhanoğlu'nun bu yaz takımdan ayrılmasını beklemiyor. İtalya ekibi, eski Milan ve Bayer Leverkusen oyuncusunu yaz kampına yeniden entegre etmeye hazır. Her ne kadar çıkan transfer söylentileri kulüp içinde bir gerilime yol açmış olsa da... Ancak Inter, eğer ciddi bir pazarlık masası kurulursa, Hakan Çalhanoğlu'nu yaklaşık 25-30 milyon euro arasında bir bedelle satmaya açık olacak."

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