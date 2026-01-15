İSTANBUL 12°C / 7°C
  • Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
Spor

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmaları için Milano'da olan sarı kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için de görüşme yapması bekleniyor. İşte detaylar...

TRT Spor15 Ocak 2026 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
İtalya'ya giden sarı kırmızılı yöneticiler, Milano'da temaslarını sürdürüyor. Transferden sorumlu yöneticilerin, ilerleyen günlerde Hakan Çalhanoğlu için de görüşme yapması bekleniyor.

Inter kulübü, sezon başında da ismi Galatasaray ile anılan milli futbolcu için yaz transfer döneminde 15 milyon euroluk bir bonservis talep etmişti. İtalyan ekibinin devre arasında Hakan Çalhanoğlu için beklentisinin 20 milyon euro olduğu öğrenildi.

Tecrübeli orta saha için henüz resmi teklifte bulunmayan yönetim, önümüzdeki günlerde oyuncu ve kulüp tarafıyla temasa geçmeye hazırlanıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun tarafların anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Popüler Haberler
