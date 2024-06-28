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Spor

Galatasaray, Hakim Ziyech'i duyurdu! İşte maliyeti...

Galatasaray, Hakim Ziyech'in bonservisinin alındığını ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

28 Haziran 2024 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Galatasaray, Hakim Ziyech'i duyurdu! İşte maliyeti...
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Sarı kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Hakim Ziyech, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

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