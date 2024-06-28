Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Sarı kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Hakim Ziyech, tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.