Galatasaray, Hakim Ziyech'in peşinde

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'in durumunu değerlendirdi.

"YEDEK KALMASI ANLAŞILMAZ"

Hollandalı teknik adam, Faslı futbolcunun Chelsea'de yedek kalmasının üzücü ve anlaşılmaz olduğunu söyledi. Erik ten Hag, "Hakim Ziyech ile birlikte pek çok şey yaşadık, güzel şeyler. Aramızda ömür boyu sürecek bir bağ var. O her hafta oynamalı. Yedek kalması üzücü ve anlaşılmaz bir durum" dedi.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Öte yandan İngiliz medyasında yer alan haberde, Erik ten Hag'ın açıklamaları ile birlikte 30 yaşındaki futbolcunun, Chelsea'de az oynadığı için zor bir dönemden geçtiği detayı da yer aldı.

GALATASARAY DA DEVREDE!

Yıldız futbolcunun, önümüzdeki yaz transfer dönemi için birçok talibinin olduğu belirtildi. Bu takımlardan biri olarak Galatasaray da gösterildi.

DİĞER TALİPLERİ

Ziyech'i ayrıca yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain, Milan ve bazı Körfez ekiplerinin kadrolarına katmaya çalışacağı vurgulandı.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Faslı futbolcunun ara transfer döneminde de PSG'ye transferi gündeme gelmiş ancak Chelsea'nin evrakları yanlış göndermesi yüzünden transfer resmiyet kazanmamıştı.

ERDEN TİMUR İTİRAF ETMİŞTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mart ayında gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, ara transfer döneminde Ziyech ile ilgilendiklerini itiraf etmişti.

BU SEZON GOLÜ YOK

Chelsea forması altında bu sezon 24 maça çıkan Ziyech, gol sevinci yaşayamadı, 3 asist yaptı. Faslı futbolcunun Chelsea ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.