Galatasaray, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNDE

Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, birçok takımın transfer gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Oldukça başarılı bir sezon geçiren milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen takımlar, harekete geçmiş durumda.

BU SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla Fransa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Fransa Kupası olmak üzere 4 ayrı kulvarda 41 resmi maça çıktı, 2 bin 102 dakika süre aldı, 12 gol 3 asiste imza attı.

KESİN OLARAK AYRILACAK

Fransız kulübünün geçtiğimiz senelerde CSKA Moskova ve Trabzonspor'a kiralık olarak gönderdiği Yusuf, kesin olarak takımından ayrılmaya karar verdi.

MILAN, SEVILLA

Sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'e veda etmesi beklenen Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'dan oldukça ciddi talipleri bulunuyor. Fransız basınında yer alan haberde, İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Sevilla'nın tecrübeli yıldızı kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.

HAREKETE GEÇTİLER

Yıllardır başarıyla formasını giydiği Lille'deki kontratı 2 ay sonra bitecek olan Yusuf'un bonservis sorunu bulunmaması nedeniyle çok fazla talibi var. Türkiye'den de birçok kulüp, Trabzonspor'un eski yıldızını transfer etmek adına harekete geçmiş durumda.

GALATASARAY ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimine şu an için tek aday olarak girmesi beklenen ve kongreyi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Dursun Özbek, şimdiden kurmaylarına transferler konusunda tam yetki verdi. Teknik direktör Okan Buruk'la devam edecek sarı-kırmızılılar, başarılı çalıştırıcının listesi doğrultusunda çalışmaları hızlandırmış durumda.

OKAN BURUK'UN LİSTESİNDE

Yeni sezondan itibaren yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle hem sayısal hem de kalite açısından yerli rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk'un isteği üzerine Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Yusuf Yazıcı'nın forvette, forvet arkasında ve sağ kanatta görev yapabilmesi, Okan Buruk'un listesinde de en üst sıralara tırmanmasını sağladı.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Hem ilk 11 hem de kulübe için çok kritik bir takviye gözüyle bakılan Yusuf Yazıcı'yı ikna etmek üzere yönetimin kesenin ağzını açtığı da gelen haberler arasında.