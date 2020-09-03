Galatasaray - Hatayspor | CANLI

03 Eylül 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:11

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 1-0, Ümraniyespor'u ise 2-0 yenen Galatasaray en ciddi hazırlık maçını bugün Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'a karşı oynuyor.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele 17:00'de başladı. Galatasaray - Hatayspor maçını Spor Smart kanalından canlı izleyebilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GALATASARAY: 0 - HATAYSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Fatih; Şener, Marcao, Donk, Saracchi; Taylan, Belhanda, Ömer; Arda, Feghouli, Falcao.

Hatayspor: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Santos, Sackey, Aabid, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.

DIAGNE KADRODA YOK!

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Diagne'nin son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak kadroya alınmadığı öğrenildi.