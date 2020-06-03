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Spor

Galatasaray hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:31
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Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlandı. Çalışmanın ana bölümde oyuncular kendi arasında 11’e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Rizespor karşılaşması öncesi bir diğer hazırlık maçı, cumartesi günü mevcut oyunculardan oluşan iki takım arasından yapılacak.

Sarı kırmızılı takım, Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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