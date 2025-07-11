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Spor

Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Sarı kırmızılılar 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Galatasaray, hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

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