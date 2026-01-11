İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Altekma deplasmanında kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nin 14. haftasında İzmir'de konuk olduğu Altekma'yı 3-1 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle döndü.

AA11 Ocak 2026 Pazar 18:58
Galatasaray HDI Sigorta, Altekma deplasmanında kazandı
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Altekma: Niyazi Ulaş Dokumacı, Ewert, Buculjevic, Lawani, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Bertuğ Öndeş, Eray Kursav)

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Patry, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Jaeschke, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu)

Setler: 25-22, 18-25, 23-25, 21-25

Süre: 118 dakika (28, 28, 30, 32)

