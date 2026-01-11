Galatasaray HDI Sigorta, Altekma deplasmanında kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Altekma: Niyazi Ulaş Dokumacı, Ewert, Buculjevic, Lawani, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Bertuğ Öndeş, Eray Kursav)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Patry, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Jaeschke, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu)
Setler: 25-22, 18-25, 23-25, 21-25
Süre: 118 dakika (28, 28, 30, 32)