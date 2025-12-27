İSTANBUL 6°C / 4°C
  Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'da set vermedi
Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'da set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 19:10
Galatasaray HDI Sigorta, Bursa'da set vermedi
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Mert Cuci, Lawrence, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden)

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel)

Setler: 20-25, 23-25, 18-25

Süre: 83 dakika

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor
  • Voleybol Grup Efeler Ligi

