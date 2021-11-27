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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevne'ye 3-2 mağlup oldu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 19:07 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:08
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

SALON: Ali Yücel

HAKEMLER: Gürhan Gül, Mustafa Demir

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Kaan Bülbül)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Murat Yenipazar, Sedlacek, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Divis, Burutay Subaşı)

SETLER: 25-27, 21-25, 25-23, 30-28, 18-16

SÜRE: 159 dakika (35, 31, 32, 37, 24)

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