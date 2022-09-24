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Spor

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'ye 3-2 yenildi.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)

SETLER: 17-25, 25-27, 26-24, 25-19, 15-12

SÜRE: 139 dakika (23, 35, 32, 27, 22)

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