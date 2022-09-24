Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kaybetti

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
SALON: Atatürk Voleybol
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
SETLER: 17-25, 25-27, 26-24, 25-19, 15-12
SÜRE: 139 dakika (23, 35, 32, 27, 22)