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Spor

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

AA29 Nisan 2022 Cuma 18:08 - Güncelleme:
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirdi ve Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Cizre Belediyespor ise 6. olarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etti.

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeli

ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR: Andaç Kapan, Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Serdar Coşkun (Eren Koparıcı, Ali Candan)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

SETLER: 28-26, 14-25, 23-25, 25-20, 16-18

SÜRE: 126 dakika (32, 19, 27, 22, 26)

  • Allpower Akü Cizre Belediyespor
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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