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Spor

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 mağlup etti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 18:07 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 18:07
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-1 yendi.

SALON: Kızıltepe Atatürk

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Gürhan Gül

YENİ KIZILTEPESPOR: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Kadir Gürkan Uz)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Divis, Doğukan Ulu ( Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

SETLER: 21-25, 18-25, 25-23, 18-25

SÜRE: 120 dakika (27, 29, 36, 28)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Yeni Kızıltepespor
  • AXA Sigorta Efeler Ligi

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