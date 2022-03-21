Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.
SALON: Bahçeşehir Orman Fakültesi
HAKEMLER: Caner Çildir, Recep Karakoç
SARIYER BELEDİYESPOR: Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam)
GALATASARAY: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carutasu, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
SETLER: 26-24, 12-25, 17-25, 11-25
SÜRE: 108 dakika (34, 26, 27, 21)