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Spor

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda rahat kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 yendi.

21 Mart 2022 Pazartesi 19:02 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:02
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

SALON: Bahçeşehir Orman Fakültesi

HAKEMLER: Caner Çildir, Recep Karakoç

SARIYER BELEDİYESPOR: Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam)

GALATASARAY: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carutasu, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

SETLER: 26-24, 12-25, 17-25, 11-25

SÜRE: 108 dakika (34, 26, 27, 21)

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