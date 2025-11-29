İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Galatasaray HDI Sigorta, evinde Gebze Belediyespor'u yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 16:23 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, evinde Gebze Belediyespor'u yendi
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Gebze Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Seçkin Yener, Onur Coşkun

GALATASARAY HDI SİGORTA: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Gökçen Yüksel)

GEBZE BELEDİYESPOR: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Taner Kabakçı)

SETLER: 25-23, 22-25, 25-19, 23-25, 15-6

SÜRE: 136 dakika

  • galatasaray hdi sigorta
  • efeler ligi
  • gebze

