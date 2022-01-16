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Spor

Galatasaray HDI Sigorta evinde set alamadan kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

16 Ocak 2022 Pazar 19:20 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 19:20
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim

GALATASARAY HDI SİGORTA: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Divis, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Burhan Zorluer, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Berk Dilmenler)

SETLER: 18-25, 21-25, 18-25

SÜRE: 74 dakika (23, 25, 26)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Bursa Büyükşehir Belediyespor
  • AXA Sigorta Efeler Ligi

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