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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 21. haftasında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Galatasaray HDI Sigorta 3-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
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Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray HDI Sigorta puanını 39'dan 42'ye yükseltirken Nilüfer Belediyespor 31 puan ile ligde 6. sıradaki yerini aldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Milanova (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Nuneviller)

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Fulden Ural)

Setler: 22-25, 23,25, 18-25

Süre: 85 dakika (27, 30, 28)

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