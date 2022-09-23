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Spor

Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu ikinci maçında evinde konuk ettiği Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA23 Eylül 2022 Cuma 21:21 - Güncelleme:
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

C Grubu'nda yarın saat 15.00'te Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Galatasaray HDI Sigorta, saat 17.30'da Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın)

DEVELİ BELEDİYESPOR: Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Furkan Gök, Abdullah Çam)

SETLER: 25-22, 25-22, 25-22

SÜRE: 90 dakika (29, 31, 30)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Develi Belediyespor
  • AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

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