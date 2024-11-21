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Spor

Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı

Erkekler CEV Kupası 16'lı final turunda evinde Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibini konuk eden temsilcimiz Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 21:46 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turunda Macaristan'ın Fino Kaposvar ekibini 3-0 mağlup etti.

Rakibiyle oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turunda Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michele Brunelli (İtalya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry, Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı)

Fino Kaposvar: Hubicska, Novoselov, Baroti, Bögöly, Baldizsar, Magyar (Feliciano, Yang, Ivan, Djordjevic)

Setler: 25-19, 25-14, 25-17

Süre: 69 dakika (24, 23, 22)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Fino Kaposvar
  • Erkekler CEV Kupası

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