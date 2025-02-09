Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cordosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Muzaffer Yönet, JKovar)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Panou, Fatih Uğur (Umut Özdemir, Emre Fırat, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Abreu)
Setler: 25-20, 25-23, 25-22
Süre: 96 dakika (27, 37, 32)