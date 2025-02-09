İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2025 Pazar / 11 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı
Spor

Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 01:51 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cordosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Muzaffer Yönet, JKovar)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Panou, Fatih Uğur (Umut Özdemir, Emre Fırat, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Abreu)

Setler: 25-20, 25-23, 25-22

Süre: 96 dakika (27, 37, 32)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.