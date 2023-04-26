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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD engelini 3-0'lık skorla aştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD engelini 3-0'lık skorla aştı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

İlk maçı da kazanan Galatasaray HDI Sigorta seride durumu 2-0 getirdi ve 5-6'ncılık maçına çıkmaya hak kazandı.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, (Ali Alp Çayır, Ümit Demir, Mert Nevzat Güneş)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Fatih Eren Uğur, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

Setler: 17-25, 21-25, 23-25

Süre: 89 dakika (24, 31, 34)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • TÜRŞAD
  • Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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