7 Şubat 2026 Cumartesi
  • Galatasaray HDI Sigorta'dan deplasmanda kritik galibiyet
Spor

Galatasaray HDI Sigorta'dan deplasmanda kritik galibiyet

Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

7 Şubat 2026 Cumartesi 18:35
Galatasaray HDI Sigorta'dan deplasmanda kritik galibiyet
ABONE OL

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Ünye

Hakemler: Gürhan Gül, Sezai Şahin

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Esmaeilnezhad, Yusuf Bakır, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso (Muhammed Aray, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Umut Durur)

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Wright, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)

Setler: 19-25, 28-26, 25-23, 17-25, 9-15

Süre: 161 dakika (36, 41, 36, 27,21)

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Efeler Ligi
  • voleybol

